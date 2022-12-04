В РФС сообщили о сложностях при поиске соперников для сборной России

Секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что окна ФИФА на международные матчи ограничивают выбор соперников для сборной России.

«Переговоры ведутся со многими сборными, вы должны понимать, что сборная может играть только в окна ФИФА, предназначенные для международных матчей. Это будет объективным ограничением», — цитирует Митрофанова ТАСС.

Осенью сборная России провела три товарищеских матча. Команда обыграла Киргизии (2:1), сыграла вничью со сборной Таджикистана (0:0), и с командой Узбекистана (0:0).