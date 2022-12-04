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Сегодня, 10:29

В РФС сообщили о сложностях при поиске соперников для сборной России

Виктория Кравченко
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Секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что окна ФИФА на международные матчи ограничивают выбор соперников для сборной России.

«Переговоры ведутся со многими сборными, вы должны понимать, что сборная может играть только в окна ФИФА, предназначенные для международных матчей. Это будет объективным ограничением», — цитирует Митрофанова ТАСС.

Осенью сборная России провела три товарищеских матча. Команда обыграла Киргизии (2:1), сыграла вничью со сборной Таджикистана (0:0), и с командой Узбекистана (0:0).

Источник: https://tass.ru/sport/16495897

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЧМ
Франция
Польша

Ф1(-1.5)

32%

1.92

ТБ 2.5

25%

1.86

Обе забьют - да

19%

2.45
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Сенегал

ИТБ1 (1.5)

24%

1.90

Обе забьют - да

22%

2.44

ИТБ2 (0.5)

16%

1.96
⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина 2
Австралия 1
Матч завершен

Ф1(-1.5)

34%

1.77

ТБ 2.5

28%

1.93

Обе забьют - нет

21%

1.45
Сборная России по футболу
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