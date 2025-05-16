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16 мая 2025, 10:57

В РФС рассказали, сколько может стоить товарищеский матч Россия — Аргентина

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
Денис Соловьев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Вице-президент РФС Денис Соловьев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о стоимости возможного товарищеского матча между сборными России и Аргентины.

— Сколько стоит пригласить к нам сборную Аргентины? Писали про 5 миллионов евро.

— Думаю, что порядок цифр примерно такой. Вопрос в том, какие условия прописывать. Если в этом еще коммерческий смысл, то, наверное, в этом есть смысл.

— Это может окупиться?

— Если затраты обойдутся в 3-4 миллиона, это одно, но если 10 и более — невозможно.

Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. Ранее было объявлено, что 6 июня основная сборная России в Москве сыграет с Нигерией, а 10 июня в Минске встретится с Белоруссией.

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