В РФС рассказали, сколько может стоить товарищеский матч Россия — Аргентина
Вице-президент РФС Денис Соловьев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о стоимости возможного товарищеского матча между сборными России и Аргентины.
— Сколько стоит пригласить к нам сборную Аргентины? Писали про 5 миллионов евро.
— Думаю, что порядок цифр примерно такой. Вопрос в том, какие условия прописывать. Если в этом еще коммерческий смысл, то, наверное, в этом есть смысл.
— Это может окупиться?
— Если затраты обойдутся в 3-4 миллиона, это одно, но если 10 и более — невозможно.
Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. Ранее было объявлено, что 6 июня основная сборная России в Москве сыграет с Нигерией, а 10 июня в Минске встретится с Белоруссией.
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