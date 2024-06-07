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7 июня, 23:18

В РФС рассказали, почему сборная России не сыграет на Кубке Америки

Алина Савинова
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов объяснил, почему сборная России не имеет возможности выступить на Кубке Америки.

«Чтобы России принять участие в чемпионате Южной Америки как приглашенная сборная, необходимо снять ограничения со стороны ФИФА на участие в официальных международных соревнованиях. Можно рассуждать о любых историях: Кубке Африки, Кубке Южной Америки, вхождении в состав Азии. Но все они бессмысленны, если действует бан ФИФА», — цитирует Митрофанова Sport24.

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

Источник: Sport24
Сборная России по футболу
Максим Митрофанов
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