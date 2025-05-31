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В РФС рассказали, почему сборная России не может играть на стадионе «Спартака»

Сергей Разин
корреспондент
Стадион «Спартака»
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, почему сборная России не может играть на стадионе «Спартака».

«Стадион «Спартака» не может принимать матчи сборной. У сборной есть обязательства перед спонсорами — мы также, как футбольные клубы в рамках лицензирования, заключаем рекламные контракты для своего финансирования и берем обязательства перед спонсорами, в том числе в части предоставления им лож. Стадион «Спартака» продает ложи на все мероприятия, какие бы только не проводились на нем, и не может предоставить нам ни одной ложи», — приводит слова Митрофанова РИА «Новости».

В ближайшем матче сборная России сыграет против Нигерии 6 июня в Лужниках. Встреча начнется в 20:00 мск.

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Источник: РИА Новости
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РФС
Сборная России по футболу
ФК Спартак (Москва)
Максим Митрофанов
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