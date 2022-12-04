Генсек РФС Митрофанов — о товарищеском матче с Ираном: «Обещали продолжить переговоры, интерес у них есть»

Генеральный секретарь Российского Футбольного Союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал, что в скором времени могут возобновиться переговоры с Ираном о проведении товарищеского матча со сборной России.

Ранее сообщалось, что национальная команда России должна провести матч против Ирана, но встреча не состоялась.

«С Ираном диалог может быть возобновлен — они были на чемпионате мира, но уже закончили выступление. У них поменялся тренер — он изменил график подготовки к чемпионату мира, и мы не смогли сыграть. Обещали продолжить переговоры, интерес у них есть, это была их инициатива — сыграть со сборной России», — цитирует Митрофанова ТАСС.

28 февраля УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях. В сентябре Россия сыграла против Киргизии (2:1) в Бишкеке. В ноябре российская команда провела матч с Таджикистаном (0:0) в Душанбе, а с Узбекистаном (0:0) — в Ташкенте.