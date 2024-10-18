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Сегодня, 10:59

В РФС рассказали о важности сохранения национальной сборной в условиях санкций

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Заместитель генерального секретаря РФС по маркетингу и коммуникациям Эрика Сурикова в ходе сессии на тему «Продвижение спорта в современном информационном пространстве» в рамках форума «Россия — спортивная держава» рассказала о важной роли национальной сборной в условиях антироссийских санкций.

— Весной мы презентовали новую коммуникационную платформу «Сильные вместе», целью которой являлось показать в сегодняшнее непростое время, почему важно сохранять и поддерживать институт национальных сборных, объединяться вокруг главной команды страны. Все эти ценности также доносятся через контент и разные форматы. В марте незадолго до матча с Сербией мы провели яркую презентацию новой формы сборной на международном форуме «Россия» на ВДНХ и ток-шоу «Разговор со сборной. Сильные вместе».

Уже сейчас во время октябрьского сбора провели для сборной и представителей медиа- предпремьерный показ фильма «Федя. Народный футболист» о Федоре Черенкове. Это было очень эмоциональное мероприятие, которое раскрыло для общественности футболистов сборной с какого-то нового ракурса и было позитивно воспринято болельщиками и журналистами.

На следующий день сборная провела открытую тренировку на стадионе «Динамо», в которой приняли участие дети из Курской и Белгородской областей. Это была уже совершенно иная, выходящая за рамки спорта повестка, которая также имела исключительно положительные коннотации.

Международный форум «Россия — спортивная держава» проходит в Уфе с 17 по 19 октября.

РФС
Сборная России по футболу
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