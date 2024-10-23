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Сегодня, 11:29

В РФС рассказали о сумме расходов на приглашение сборных в Россию

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Максим Митрофанов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов назвал примерную сумму, в которую обходится приглашение соперников сборной России для товарищеских матчей.

«Стоимость складывается из трех составляющих. Это перелет, проживание и питание. В целом примерно в 10 миллионов рублей подобный выезд обойдется, если речь про делегацию в 45 человек», — приводит слова Митрофанова «РБК Спорт».

Ранее «СЭ» сообщил, что соперниками сборной России в ноябре могут стать сборные Брунея и Сирии.

РФС не смог договориться о проведении сборной России товарищеских матчей в октябрьскую международную паузу. Соперником россиян могла стать команда Пакистана, однако местная федерация футбола отказалась от проведения матча.

Источник: «РБК Спорт»
Футбол
Сборная России по футболу
Максим Митрофанов
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