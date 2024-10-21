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Сегодня, 10:02

В РФС рассказали, когда сборная России сможет сыграть с Китаем

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов ответил на вопрос о возможном товарищеском матче между сборными России и Китая.

Ранее «СЭ» сообщил, что соперниками сборной России в ноябре могут стать сборные Брунея и Сирии.

«Матч против сборной Китая будет возможен, когда и у нас, и у команды Китая будет свободное окно, и мы договоримся. Пока они играют в отборе, и мы желаем удачи! Как только появится свободное окно, мы будем разговаривать с Китаем по этой теме», — цитирует Митрофанова ТАСС.

РФС не смог договориться о проведении сборной России товарищеских матчей в октябрьскую международную паузу. Соперником россиян могла стать команда Пакистана, однако местная федерация футбола отказалась от проведения матча.

Источник: ТАСС
Футбол
РФС
Сборная Китая по футболу
Сборная России по футболу
Максим Митрофанов
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