В РФС прокомментировали информацию о матче сборной России с Аргентиной

Российский футбольный союз (РФС) не подтвердил информацию о договоренности по товарищескому матчу между сборными России и Аргентины. Об этом «СЭ» сообщили в службе коммуникаций РФС.

Ранее SHOT сообщил, что Россия и Аргентина договорились о проведении товарищеской игры в ноябре 2025 года на стадионе «Лужники».

Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.