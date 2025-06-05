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5 июня 2025, 15:29

В РФС прокомментировали информацию о матче сборной России с Аргентиной

Артем Бухаев
Корреспондент

Российский футбольный союз (РФС) не подтвердил информацию о договоренности по товарищескому матчу между сборными России и Аргентины. Об этом «СЭ» сообщили в службе коммуникаций РФС.

Ранее SHOT сообщил, что Россия и Аргентина договорились о проведении товарищеской игры в ноябре 2025 года на стадионе «Лужники».

Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

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