В РФС оценили возможность проведения товарищеского матча между сборными России и Ирана

Член исполкома РФС Михаил Гершкович в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию о возможном проведении товарищеского матча между сборными России и Ирана.

«Конечно, я приветствую такой матч. Сейчас для нас важна любая игра, чтобы собирались вместе, чувствовали, что они команда, единый коллектив. В условиях жесткого прессинга это очень хорошо. Ни Россию, ни Иран никто из ФИФА не исключал. Думаю, все юридические вопросы будут рассмотрены в РФС. Просто так никто не будет делать шаги, чтобы навредить. Должно все срастись. Прямых причин для того, чтобы данная игра не состоялась, нет», — сказал Гершкович «СЭ».

Место встречи пока неизвестно, поскольку первоначально следует получить разрешение ФИФА на такой матч.

28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях. Из-за этого сборная России не смогла принять участие в стыковом турнире за право выхода в финальную часть ЧМ-2022, который пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.