В РФС оценили вероятность участия сборной России в чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов ответил на вопрос о том, насколько высока вероятность участия сборной России в чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации (ЦАФА).

— Насколько вероятно, что мы все-таки примем участие в турнире ЦАФА?

— Мы общаемся с коллегами из ЦАФА. Обсуждаем возможное участие. Вероятность несомненно существует. Сейчас мы находим только азиатские страны в условиях бана от ФИФА. Потенциальных соперников не так много. Если будет достаточно насыщенная серия матчей, в которой может принять участие сборная, и она удовлетворит нашего главного тренера, то почему нет?

— Можно сказать, что это наш шаг в сторону Азии? Что это большие смотрины?

— К сожалению, в условиях незаконного и несправедливого отстранения российского спорта от международных соревнований, это попытка обеспечить сборную игровым временем.

Чемпионат ЦАФА пройдет с 9 по 21 июня в Бишкеке (Киргизия) и Ташкенте (Узбекистан). В турнире должны принять участие команды Таджикистана, Ирана, Узбекистана, Киргизии, Туркмении и Афганистана.

13 марта сообщалось, что одним из участников чемпионата может стать сборная России. В четверг, 23 марта стало известно, что потенциальные участники турнира должны прислать подтверждение до 31 марта.