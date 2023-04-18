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Сегодня, 21:49

В РФС объяснили причины отказа от участия в турнире ЦАФА

Артем Бухаев
Корреспондент
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Сборная России по футболу.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Пресс-служба РФС объяснила отказ от участия в турнире Центрально-Азиатской футбольной ассоциации (ЦАФА).

«Российский футбольный союз принял решение не участвовать в Кубке футбольной ассоциации Центральной Азии. Мы благодарны организаторам турнира за приглашение и продолжаем сотрудничество с центральноазиатскими футбольными федерациями по широкому спектру направлений.

Решение не участвовать в турнире было принято после внутреннего обсуждения, в том числе с тренерским штабом национальной команды. Решение обусловлено сроками проведения турнира, совпадающими с внутрироссийскими соревнованиями, в том числе с Суперфиналом FONBET Кубка России по футболу.

Участие в Кубке футбольной ассоциации Центральной Азии рассматривалось в качестве одного из вариантов для игр национальной команды в июне. РФС продолжает переговоры с рядом федераций по организации товарищеских матчей в ближайшие окна календаря ФИФА. О соперниках и датах будет объявлено после достижения договоренностей», – сказано в заявлении пресс-службы РФС.

Турнир пройдет с 9 по 21 июня в Бишкеке и Ташкенте. В нем будут участвовать сборные Ирана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Афганистана.

Футбол
РФС
Сборная России по футболу
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