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26 ноября 2025, 09:25

В РФС не верят, что допуск в водном поло повлияет на ситуацию в футболе

Сергей Ярошенко

Вице-президент РФС Денис Соловьев рассказал, может ли повлиять допуск россиян в водном поло на допуск сборной России по футболу.

«Никак не влияет. Где водное поло и где футбол. Я не верю, что это повлияет, потому что каждый случай сугубо отдельный. Поэтому давайте смотреть, как будет с геополитикой. Наверное, тогда будут какие-то движения. Но надежда сохраняется», — цитирует Соловьева ТАСС.

4 ноября Международная федерация плавания (World Aquatics) объявила, что сборная России сможет принимать участие в международных турнирах по водному поло в нейтральном статусе с 1 января 2026 года.

World Aquatics стала первой организацией, допустившей российских спортсменов к международным турнирам в нейтральном статусе в командном виде спорта.

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