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Сегодня, 11:50

В РФС назвали нелогичным количество игроков «Зенита» в сборной России

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал вызов в сборную России всего двух игроков «Зенита» на ноябрьский сбор. На матч против сборной Кубы вызов получили полузащитник Андрей Мостовой и нападающий Иван Сергеев.

«Это скорее вопрос к главному тренеру, который по совокупности обстоятельств, в том числе формы игроков, принимает решение о вызове тех или иных футболистов в команду. Тем не менее по формальным признакам я соглашусь — как-то нелогично. «Краснодар» и «Зенит» — лидеры. Стабильное положение в таблице должно отражаться и на факторе вызова игроков, но такое решение тренерского штаба в этот раз. В «Зените» играет мало россиян? Играет столько же сколько у всех. Регламент для всех един. На других сборах бывает и по семь игроков «Зенита», — сказал Митрофанов «СЭ».

20 ноября сборная России в Волгограде разгромила Кубу со счетом 8:0.

Сборная России по футболу
ФК Зенит
Максим Митрофанов
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