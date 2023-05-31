В РФС заявили, что дедлайна по возможному переходу России в Азию нет

В пресс-службе РФС прокомментировали ситуацию с возвращением сборной России на международную арену.

В марте президент РФС Александр Дюков заявил, что союз работает над тем, чтобы вернуться в европейский футбол.

«В части сроков речь шла об ориентире, а не дедлайне. Для нас важнее получить результат, а не уложиться в условные временные рамки. Как только какие-либо решения будут приняты — мы о них проинформируем. Дедлайн по переходу в Азию? Дедлайна в виде конкретной даты, к которой обязательно должно быть принято решение, нет. Продолжаются переговоры с УЕФА», — приводит слова пресс-службы РФС «РБ Спорт».

Российские клубы и сборная с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.