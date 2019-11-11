В среду, 13 ноября, состоится автопробег в поддержку сборной России перед матчем отборочного этапа чемпионата Европы против Бельгии. Колонна, которую возглавит автобус сборной России, отправится от стадиона «Лужники» к «Газпром Арене», где через три дня наша сборная сыграет с бельгийцами.

Во время автопробега автобус сделает несколько остановок, в том числе в двух городах Тверской области: Торжке и Вышнем Волочке. Двое счастливчиков из этих населенных пунктов смогут поехать на автобусе главной команды в Санкт-Петербург и поддержать сборную на матче с Бельгией.

Во время остановок в городах местные жители смогут поиграть в футбол с блогерами, журналистами и послами сборной на городской площадке. Болельщики получат возможность отправить открытку с дизайном автопробега в любой регион России бесплатно, благодаря мобильному пункту «Почты сборной России». В пробеге примет участие и корреспондент «СЭ» (Дмитрий Зеленов)

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