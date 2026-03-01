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1 марта, 14:08

В отеле футболисток сборной России рядом с Шарджей все спокойно

Ана Горшкова
Корреспондент

В пресс-службе Российского футбольного союза (РФС) заявили, что российские футболистки и тренерский штаб женской сборной надеются на нормализацию ситуации в ОАЭ к запланированному вылету в Москву 7 марта.

«В отеле все тоже спокойно, туристы купаются в море. Сборная живет в Аджмане, в соседнем с Шарджей эмирате. В Шардже проходят матчи и тренировки. Конечно, в команде следят за новостями. Футболистки и тренерский штаб концентрируются на работе и надеются, что ситуация наладится к нашему отъезду. Вылет в Москву запланирован на 7 марта», — приводит ТАСС слова пресс-службы РФС.

В субботу США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, включая Тегеран. Ударам также подверглись военные базы США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

Эмираты объявили о временном и частичном закрытии воздушного пространства.

28 февраля женская сборная России провела матч международного турнира, в котором победила команду Танзании со счетом 4:1. Впереди у команды еще две встречи: 3 марта соперником станет команда Ганы, а 6 марта — сборная Гонконга.

Источник: ТАСС
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Сборная России по футболу
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