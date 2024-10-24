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Сегодня, 16:13

В ОАЭ оценили идею проведения матча со сборной России по футболу

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Генеральный директор Главного управления спорта ОАЭ Ганим Аль Хаджери оценил вероятность проведения матча национальной команды со сборной России.

«ОАЭ сотрудничают с Россией во всех аспектах, в том числе по футболу, вы знаете, что наш президент был в России. Это говорит о том, что мы сотрудничаем со многими командами, со многими игроками из России, которые играют в ОАЭ. И я уверен, что если между федерациями будет налажено сотрудничество, они будут очень счастливы провести матч», — приводит слова чиновника ТАСС.

24 октября стало известно, что сборная России 15 ноября проведет товарищеский матч с национальной командой Брунея. Встреча пройдет в Краснодаре на одноименном стадионе и начнется в 19.00 мск.

Источник: ТАСС
Футбол
Сборная России по футболу
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