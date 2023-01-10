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В МОК прокомментировали приглашение от РФС в рабочую группу по взаимодействию с УЕФА

Мария Гусева
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В Международном олимпийском комитете (МОК) прокомментировали приглашение от Российского футбольного союза (РФС) в рабочую группу по взаимодействию с Европейским союзом футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Позиция МОК остается неизменной. Рекомендуем обратиться к «Заявлению олимпийского движения» из декларации 11-го Олимпийского саммита от 9 декабря 2022 года и новогоднему посланию президента МОК Томаса Баха. По любым конкретным вопросам, касающимся рабочей группы, обращайтесь в РФС и УЕФА», — цитирует ТАСС пресс-службу МОК.

В феврале 2022-го ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.

Ранее РФС совместно с УЕФА создал рабочую группу по возвращению клубов и сборных в официальные международные турниры.

Источник: ТАСС
Футбол
РФС
МОК
УЕФА
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