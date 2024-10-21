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Сегодня, 10:31

В Мадагаскаре назвали возможным проведение матча против сборной России на острове

Микеле Антонов
Корреспондент
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Директор по вопросам государственного управления и международных отношений Мадагаскара Брассилив Дэвид Разананцоа в разговоре с «СЭ» назвал возможным проведение товарищеского матча против сборной России по футболу в стране.

— Вопрос касательно возможного товарищеского матча между сборными Мадагаскара и России, готовы ли вы сыграть с нами у себя? В каком году?

— Мы активно взаимодействуем с посольством России на Мадагаскаре по линии многих спортивных дисциплин, бокса и футбола в частности.

Ваша страна очень активно помогает нам развивать спортивную инфраструктуру: предоставляет экипировку, снаряжения. Очень часто посол РФ встречается с Министром спорта Мадагаскара. Последняя такая встреча была совсем недавно. Это содействует развитию спортивного потенциала на Мадагаскаре, а также повышает качество тренировок, судейства и подготовки спортсменов.

Товарищеский матч против вашей сборной возможен. Что касается дат проведения матча против сборной России, конкретные числа, безусловно, можно согласовать, но, в основном, их выбор зависит от того, когда мы сможем урегулировать различные технические вопросы. После возвращения в свою страну, обязательно обсужу это с нашим Министром иностранных дел, который затем, возможно, выйдет на связь с Министром спорта РФ.

20 октября представители иностранных министерств спорта в рамках ознакомительного визита и по приглашению Международной ассоциации дружбы и оргкомитета по подготовке и проведению Всемирных Игр Дружбы познакомились со спортивными объектами города Москвы, задействованными в проведении предстоящего международного турнира.

Сборная России по футболу
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