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Сегодня, 18:00

Председатель совета директоров «Локомотива» Нагорных: «У нас нет статуса базового клуба сборной России»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал «СЭ» вызов 7 футболистов команды на ноябрьские матчи сборной России.

В расположение национальной команды отправятся вратарь Илья Лантратов, защитники Евгений Морозов и Илья Самошников, полузащитники Дмитрий Баринов, Алексей Батраков и Артем Карпукас, а также нападающий Сергей Пиняев.

«Не задумываемся о статусе базовой команды сборной России. У нас его нет. Но, наверное, у нас собрано максимальное количество российских игроков, которые по мнению главного тренера сборной России соответствуют уровню главной команды страны.

Формирование сборной страны сейчас нужно. Мы в любой момент можем вернуться в определенном статусе на международную арену. Мы поддерживали и поддерживаем работу РФС по формированию сборной команды. Будем смотреть за ребятами в сборной. Курс «Локомотива» на собственных воспитанников верный? Не задумываемся об этом. Проводим ту внутреннюю политику, о которой договорились. Хорошо, что есть определенный результат», — сказал Нагорных «СЭ».

Сборная России под руководством Валерия Карпина начнет учебно-тренировочный сбор 10 ноября. 15-го числа россияне в Краснодаре сыграют с Брунеем, а 19-го числа встретятся с Сирией в Волгограде.

Сборная России по футболу
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Нагорных
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