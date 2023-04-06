В Киргизии заявили, что вопрос ответного матча против сборной России не стоит в повестке

Генеральный секретарь Футбольного союза Киргизии Нурдин Букуев рассказал «СЭ» о сотрудничестве с Российским футбольным союзом.

— Какие сейчас взаимоотношения между КФС и РФС?

— Одной из первых стран, с кем сыграла Россия после длительного перерыва, была Кыргызская Республика. С тех пор вектор наших отношений не поменялся — мы сотрудничаем в различных направлениях. Буквально в прошлом месяце сыграли четыре товарищеских матча по футзалу, два из которых были на уровне юношеских команд. У нас нормальные, рабочие взаимоотношения. В этом сотрудничестве мы преследуем свои цели, РФС — свои. Но все они направлены на развитие сотрудничества во благо футбола наших стран. Россия не только в Европе, но и в мире занимает не последнее место. Сотрудничество — это для нас всегда хорошая возможность обменяться опытом, научиться чему-то друг у друга.

— Обсуждался ли вопрос ответного матча между сборными, но уже на территории России?

— Когда речь идет о товарищеских матчах, всегда обсуждается возможность проведения ответных игр. Мы всегда разговариваем о проведении подобных игр на территории той страны, с которой мы ранее сыграли. В том числе и с Российской Федерацией. Но сегодня этот вопрос в повестке не стоит. В случае заинтересованности сторон мы всегда можем вернуться к этой теме. Думаю, у РФС есть собственные планы по проведению игр в ближайшие даты ФИФА. Если говорить о нас, то в ближайшие даты в июне мы будем принимать участие на турнире ЦАФА. Ведутся переговоры об участии России в этом турнире, любое решение будет воспринято с уважением. Если не получится сыграть с Россией на турнире ЦАФА, будут другие соперники. Как минимум, есть 6 стран, которые являются членами ЦАФА. Мы всегда готовы, для нас это определенный вызов.

24 сентября сборная Киргизии проиграла России (1:2) в товарищеском матче, который состоялся в Бишкеке.