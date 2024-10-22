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В Казахстане заявили, что не обсуждали с Черчесовым возможный матч против сборной России

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Станислав Черчесов.
Фото КФФ

Президент Казахстанской федерации футбола (КФФ) Адилет Барменкулов заявил, что пока не успел обсудить возможность проведения товарищеского против сборной России с главным тренером команды Казахстана Станиславом Черчесовым.

«Я пока не обсуждал с ним вопрос необходимости матчей со сборной России. Это его команда, и он должен понимать, что ей нужно. Черчесов пока не просил никаких соперников — у нас есть матчи в Лиге наций c Австрией, Словенией и Норвегией. Полагаю, это будет обсуждаться уже в следующем году на сборах», — цитируют Барменкулова «РИА Новости».

Ранее в КФФ заявляли, что матч между национальными командами обеих стран возможен, если на это даст согласие Черчесов. Экс-главный тренер сборной России возглавляет казахстанскую команду с июня 2024 года.

Станислав Черчесов. Черчесова опять критикуют в Казахстане. Теперь — за безобидную шутку

Источник: РИА Новости Спорт
Станислав Черчесов
Сборная Казахстана по футболу
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