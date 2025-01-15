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Сегодня, 18:03

В Казахстане не исключают возможность проведения товарищеского матча со сборной России

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Футболисты сборной России: Никита Кривцов, Андрей Мостовой и Лечи Садулаев празднуют гол в матче Россия — Бруней (11:0).
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Казахстанский спортивный журналист Ануар Абдрахманов в разговоре с «СЭ» оценил шанс проведения товарищеского матча между сборными России и Казахстана.

Ранее главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов выступил за проведение товарищеской игры.

«Ни для кого не секрет, что Казахстан и Россия имеют тесные связи между собой, в том числе и в спорте. Достаточно много точек соприкосновения есть между нашими странами. В следующем году Казахстан будет принимать у себя «Игры будущего», которые до этого проводились в Казани, что показывает наличие доверительного контакта между Россией и Казахстаном. Поэтому исключать ничего не стоит», — сказал Абдрахманов «СЭ».

Также казахстанский спортивный журналист отметил, в чем может состоять проблема в проведении матча между сборными.

«Есть вопрос, насколько сейчас Россия — это правильный спарринг — партнер для Казахстана. Нужно понимать, что уже долгое время сборная России выступает без официальных матчей и серьезных соперников. Из-за этого возникают вопросы о том, какую силу из себя представляет сборная России сейчас. Конечно, если сборная будет в самых оптимальных кондициях, включая игроков, которые себя зарекомендовали на европейском уровне, как Головин, Сафонов, Захарян, то тогда это будет очень интересный матч. Если говорить об интересе людей к такому матчу, то можно вспомнить, что недавно «Кайрат» и «Зенит» играли между собой в Алматы, и эта игра вызвала большой интерес, как у казахстанской, так и у российской публики», — добавил Абдрахманов.

Российская сборная отстранена от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок с февраля 2022 года по решению ФИФА и УЕФА.

Денис Сафронов

Сборная Казахстана по футболу
Сборная России по футболу
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