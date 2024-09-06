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Сегодня, 10:15

В Казахстане хотят сыграть товарищеский матч со сборной России

Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
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Президент Казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов в интервью «СЭ» рассказал о возможном товарищеском матче со сборной России.

«Встречи подобного уровня — это всегда хорошо. Футбол несет в себе миссию объединять, это огромная семья. Поэтому очень заинтересованы в такой игре, — подчеркнул Барменкулов. — Сейчас задачу перед Станиславом Саламовичем (Черчесовым. — Прим. «СЭ») ставим — когда, какие и с кем товарищеские матчи проводить. Это — в его графике и компетенции», — сказал Барменкулов.

Бактиер Зайнутдинов. «Летом Зайнутдинов мог перейти в «Зенит». Я поддержал бы его». Интервью президента Казахстанской федерации футбола Адлета Барменкулова

Сборная Казахстана по футболу
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