В «Карабахе» отреагировали на попадание Лунева в состав сборной России

В пресс-службе «Карабаха» высказались о попадании вратаря команды Андрея Лунева в расширенный состав национальной команды России на ноябрьский учебно-тренировочный сбор. Всего в список вошли 29 футболистов.

«Мы очень рады, что его вызвали в сборную после долгого перерыва. Это в основном его заслуга и, конечно, нашего клуба. Мы доверяем ему и он оправдывает наши ожидания. Очень надеемся, что так будет и в дальнейшем, потому что на тренировках Андрей показывает профессионализм и усердно работает над собой. Мы можем только пожелать ему удачи в сборной», — приводит Metaratings.ru слова представителя пресс-службы клуба.

В текущем сезоне 31-летний Лунев провел 8 матчей за «Карабах», не отметившись результативными действиями. Его контракт с азербайджанским клубом рассчитан до июня 2024 года.

Национальная команда России с 13 по 18 ноября проведет учебно-тренировочный сбор на базе в Новогорске в преддверии товарищеского матча с Кубой. Игра между российскими и кубинскими футболистами пройдет 20 ноября в Волгограде на стадионе чемпионата мира 2018 года — «Волгоград Арене».