В Камеруне рассказали, кого нужно больше всего опасаться сборной России

Легендарный вратарь сборной Камеруна Жозеф-Антуан Белл в разговоре с корреспондентом «СЭ» назвал самого сильного игрока национальной команды перед товарищеским матчем с Россией.

«В Камеруне невероятные вещи вытворяет Абубакар. У него большой опыт, это настоящий бомбардир, который может замкнуть многие передачи. Даже если у него складывается сложный сезон, это ему не мешает», — сказал Белл «СЭ».

Матч между сборными России и Камеруна пройдет 12 октября на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. Начало встречи — в 19.00 мск.