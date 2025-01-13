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Сегодня, 14:15

В Израиле допустили возможность игры со сборной России в 2025 году

Владислав Маслов
Корреспондент
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Генеральный секретарь Израильской ассоциации футбола Нив Гольдштейн заявил, что организация рассмотрит возможность провести товарищеский матч национальной сборной против команды России, если поступит такое предложение.

«Да, это возможно. Предложения от всех футбольных федераций важны для нас, и мы должны их рассматривать. Но ничего официального от России нам не поступало. Только после того, как мы получим письмо, сможем анализировать и решать. Нужно увидеть официальный документ, и тогда рассмотрим все варианты», — цитирует Гольдштейна Sport24.

С осени 2023 года израильтяне проводят домашние матчи на территории других стран в связи с конфликтом в секторе Газа.

Российские команды отстранены от всех турниров ФИФА и УЕФА с 2022 года.

Ранее в РФС сообщили о договоренности по товарищеской игре с Белоруссией в 2025 году. В 2024 году сборная России провела 5 матчей, победив в каждом из них.

Максим Митрофанов. «Израиль за снятие санкций с России». Митрофанов — о сборной, агентах и судейском скандале

Источник: Sport24
Футбол
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