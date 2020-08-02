В интернете появились фото новой формы сборной России

Сайт Footy Headlines опубликовал фотографии новой формы сборной России.

На фото представлены домашний и выездной комплекты. Домашняя футболка будет красного цвета с белыми полосами на рукавах, воротнике и плечах. Выездной же комплект будет иметь футболку белого цвета с вертикальными полосами синего и красного цвета на груди, а также на рукавах.

Форма сборной России. Фото Footy Headlines.

Производитель формы — компания Adidas. В октябре прошлого года форма сборной России была представлена, после чего многие выразили недовольство перевернутым флагом России на рукавах. В связи с этим команда играла в старой форме.