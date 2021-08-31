В Хорватии назвали стартовый состав на матч с Россией

Стал известен возможный стартовый состав сборной Хорватии на матч отборочного турнира ЧМ-2022 против команды России.

Как сообщила хорватская редакция Goal.com, в него вошли следующие игроки: Ливакович — Юранович, Ловрен, Вида, Баришич — Брозович, Ковачич — Иванушец, Влашич, Перишич — Крамарич.

Однако, как отмечается у этого стартового состава возможны вариации. Вместо схемы в четыре защитника команды может сыграть с тремя игроками обороны или двумя нападающими (Крамаричем и Чолаком). Никола Влашич, который сегодня перешл из ЦСКА в «Вест Хэм», может сыграть правого вингера, а бывший игрок «Спартака» Марио Пашалич выступить в центре полузащиты. Кроме того, Йошко Гвардиол может сыграть левого защитника вместо Борна Баришича.

Матч Россия — Хорватия состоится 1 сентября на стадионе «Лужники» в Москве. Начало в 21.45 по московскому времени.