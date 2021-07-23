Депутат Госдумы считает, что Валерия Карпина ждет провал в сборной России

Депутат Госдумы РФ Игорь Лебедев в разговоре с «СЭ» прокомментировал назначение Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России.

«Валерий Карпин — интересный тренер, он способен дать команде глоток свежего воздуха. Но я думаю, что с этой сборной Карпина ждет провал. Проблема нашей сборной не в главном тренере, трудность гораздо глубже. Когда в публичном доме плохо идут дела, меняют не кровати.

Семин и Газзаев были у руля национальной команды, а результат один и тот же. Дело не в квалификации российских тренеров. У нас нет сборной и футбола. Карпина с этой сборной ничего хорошего не ждет. Нужен был иностранный тренер с другим менталитетом и пониманием футбола", — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Ранее, 23 июля, РФС сообщил о назначении 52-летнего Карпина новым главным тренером сборной России. Специалист будет совмещать работу в «Ростове» и национальной команде до 31 декабря 2021 года с возможностью дальнейшего продления соглашения.