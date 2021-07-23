Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    Сборная России

Депутат Госдумы считает, что Валерия Карпина ждет провал в сборной России

21:30
Валерий Карпин. Фото Артем Гусев/ФК «Ростов»
Валерий Карпин. Фото Артем Гусев/ФК «Ростов»
Теги:

Депутат Госдумы РФ Игорь Лебедев в разговоре с «СЭ» прокомментировал назначение Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России.

«Валерий Карпин — интересный тренер, он способен дать команде глоток свежего воздуха. Но я думаю, что с этой сборной Карпина ждет провал. Проблема нашей сборной не в главном тренере, трудность гораздо глубже. Когда в публичном доме плохо идут дела, меняют не кровати.

Семин и Газзаев были у руля национальной команды, а результат один и тот же. Дело не в квалификации российских тренеров. У нас нет сборной и футбола. Карпина с этой сборной ничего хорошего не ждет. Нужен был иностранный тренер с другим менталитетом и пониманием футбола", — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Ранее, 23 июля, РФС сообщил о назначении 52-летнего Карпина новым главным тренером сборной России. Специалист будет совмещать работу в «Ростове» и национальной команде до 31 декабря 2021 года с возможностью дальнейшего продления соглашения.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Опрос

проголосовало: 2894
Все опросы
Что ждет Валерия Карпина в сборной России?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

РФС назвал условия работы Карпина со сборной России
Миллиарды загадочных слепых червей выползли из горных ледников
Кем была погибшая жена певца Сумишевского — фото
В Росавиации объяснили отказ в разрешении на полеты на курорты Египта
«Прямо сейчас я никто. Чернорабочий, который хочет выиграть медальку». Вяхирева забыла про золото Рио и думает только о Токио
vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России: назначение Карпина новым тренером, отставка Черчесова после Евро 2020, главные новости