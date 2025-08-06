В Госдуме РФ призвали не обращать внимание на попытки Украины сорвать матч между Россией и Иорданией

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на призыв Украинской ассоциации футбола отменить матч между сборными России и Иордании.

«Ничего удивительного нет. Украина, как только слышит об анонсе какого-то матча, сразу начинает закидывать эту страну и ее федерацию письмами, рассказывая, какие мы кровожадные, что мы едим детей и пьем кровь. Поэтому мы уже привыкли к этому. Надо готовиться к матчу и не обращать внимание на наших украинских соседей. А матч будет интересный. Нам такие матчи нужны. Тем более, что возвращение всех наших видов спорта в турнирную таблицу крупнейших международных соревнований уже не за горами», — сказал Свищев «СЭ».

Игра пройдет в России 4 сентября. Точное место проведения встречи будет объявлено позднее.