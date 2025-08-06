Футбол
Сборная России
Новости
Статьи Фото Видео Все материалы Команда
Уведомления
Главная
Футбол
Сборная России

6 августа, 19:40

В Госдуме РФ призвали не обращать внимание на попытки Украины сорвать матч между Россией и Иорданией

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на призыв Украинской ассоциации футбола отменить матч между сборными России и Иордании.

«Ничего удивительного нет. Украина, как только слышит об анонсе какого-то матча, сразу начинает закидывать эту страну и ее федерацию письмами, рассказывая, какие мы кровожадные, что мы едим детей и пьем кровь. Поэтому мы уже привыкли к этому. Надо готовиться к матчу и не обращать внимание на наших украинских соседей. А матч будет интересный. Нам такие матчи нужны. Тем более, что возвращение всех наших видов спорта в турнирную таблицу крупнейших международных соревнований уже не за горами», — сказал Свищев «СЭ».

Игра пройдет в России 4 сентября. Точное место проведения встречи будет объявлено позднее.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Сборная Иордании по футболу
Сборная России по футболу
Дмитрий Свищев
Читайте также
Bloomberg сообщило о снятии с Дурова запрета на въезд во Францию
Предпрофессиональный экзамен в Москве позволит получить больше баллов к ЕГЭ. Что нужно знать
На Украине разразился коррупционный скандал в окружении Зеленского. Почему это важно
Гретцки пошутил про обещание купить машину Овечкину
Романова оставят в «Спартаке» до зимы, Черчесов – кандидат, Карпин - нет. Что происходит после увольнения Станковича
Экс-футболист «Челси» Оскар потерял сознание на медосмотре
Популярное видео
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Сборная России в 2025 году: матчи и соперники по товарищеским матчам
Круговой: «Теплые эмоции после возвращения в Петербург. Люблю этот город»
Кафанов поддержал Сафонова: «Нужно пройти через это, стать сильнее»
Кафанов о пропущенном голе Сафонова: «Матвей очень переживает»
Футболисты сборной России прилетели в Сочи на матч с Чили
Вратарь сборной Перу Гальесе назвал Головина лучшим игроком российской команды
Не надо валить все на Сафонова. Кроме Головина и Миранчука, сборная играла пешком — и ей передались «динамовские» нервы Карпина
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Украина призвала Иорданию отказаться от товарищеского матча с Россией

Иордания не будет отменять матч с Россией после просьбы Украины

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости