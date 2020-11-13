В Госдуме прокомментировали ничью сборной России в матче против Молдавии

Заместитель председателя Госдумы РФ, бывший член исполкома РФС Игорь Лебедев прокомментировал «СЭ» ничейный результат сборной России в товарищеском матче с Молдавией (0:0).

— Невнятная игра нашей сборной накануне важных матчей в Лиге Наций, — сказал Лебедев «СЭ». — У нас сборная никогда не отличалась какой-то стабильной игрой. Мы можем блеснуть в двух-трех матчах, а потом пять-шесть игр провести невнятно, вообще непонятно как. Сейчас на две решающие игры с Турцией и Сербией, возможно, ребята настроятся, Черчесов найдет правильные слова, и мы дадим нужный результат. Мы вчера выглядели... Не хочу употреблять неприличные слова, но футбол был похож на определенное неправильное состояние. Если бы это была какая-нибудь сборная Англии, Бразилии, Испании, Аргентины, Германии, то тогда еще понятно.

Я надеюсь, что ребята соберутся и первое место в своей группе Лиги Нации займут, что даст нам возможность в следующем году поиграть с более серьезными сборными на более серьезном уровне. (Анастасия Пастернак)