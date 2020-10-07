Депутат Лебедев: «Если коронавирус подтвердится больше, чем у половины сборной, то ближайшие матчи будут отменены»

Заместитель председателя Государственной думы РФ и бывший член исполкома РФС Игорь Лебедев высказал мнение, как ухудшающаяся эпидемиологическая обстановка может повлиять на российский футбол.

По данным «СЭ», посещаемость футбольных матчей в Москве может быть снижена до 10 процентов от вместимости.

— Самый негативный прогноз — это повторение весенней ситуации с закрытием стадионов и приостановкой чемпионата, — сказал Лебедев «СЭ». — Надеемся, что до этих мер не дойдет, но, как промежуточное решение, в Москве могут вновь понизить посещаемость стадионов до 10%, либо проводить матчи без зрителей.

Если, не дай бог, коронавирус подтвердится больше, чем у половины сборной, то тогда товарищеский матч против Швеции и игры Лиги наций будут отменены. У нас нет проблем с защитниками и вратарской позицией, поэтому все будет нормально, даже из-за двух сомнительных тестов.

Главное беспокойство вызывает возврат обратно в клуб Гильерме, учитывая положительный тест и у Рыбуса. В случае отказа от участия по причине коронавируса РФС присуждал поражение, что для «Локомотива» будет довольно-таки болезненным, но я надеюсь, эти два случая будут единственным, и в «Локомотиве» тоже. (Анастасия Пастернак)

У Джикии и Гильерме сомнительные результаты тестов на коронавирус. Они изолированы от сборной