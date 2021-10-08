В Госдуме предложили провести товарищеский матч сборных России и Украины в декабре
Депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов в разговоре с «СЭ» выступил с предложением провести товарищеский матч между футбольными сборными России и Украины.
«Хотел бы предложить товарищеский матч сборной России и Украины. Мне кажется, это отличная идея. В середине декабря РПЛ и УПЛ уходят на зимнюю паузу. Можно провести такой матч под эгидой дружбы и объединения народов после окончания тура национальных первенств и перед началом отпусков футболистов. Это будет очень круто. Чтобы никого не травмировать, провести матч на территории какой-то третьей страны. Думаю, многие государства захотят предложить такую площадку. Предлагаю РФС обратиться к украинским коллегам с такой инициативой. Кстати, совершенно непонятно, кто победит. Украинские ребята играют неплохо, это будет настоящая спортивная битва, какая и должна быть между нашими людьми», — сказал Милонов «СЭ».
В рейтинге ФИФА сборная Украины идет на 27-м месте, Россия — 37-я.
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