В Госдуме поздравили Дзюбу со званием лучшего бомбардира сборной России: «Еще поиграет и позабивает»

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в комментарии для «СЭ» отреагировал на забитый нападающим Артемом Дзюбой гол в BetBoom товарищеском матче сборной России против Гренады.

36-летний футболист забил 31-й мяч за национальную команду. Дзюба единолично возглавил список бомбардиров сборной России, опередив Александра Кержакова (30 голов).

«На самом деле, для меня совершенно не удивительно, что он забил. Я говорил, что он сегодня забьет два мяча, но обошлось лишь одним. Честно, я бы удивился, если бы он не забил Гренаде, не самому сильному сопернику. Думаю, для наших ребят эта игра — некая тренировка, проба сил и работа над тренерскими установками», — сказал Свищев «СЭ».

Депутат Госдумы РФ также отметил важность побитого Дзюбой рекордом для молодого поколения футболистов.

«Если возвращаться к Артему, то это же хорошо, что он побил этот рекорд. Тем самым Дзюба стал новым ориентиром для молодых и состоявшихся игроков. Вся молодежь, все бомбардиры теперь будут стремиться к этому рекорду, хотя в ближайшем будущем вряд ли кто-то приблизится к нему. В любом случае, я поздравляю Дзюбу, ему 36, еще поиграет и позабивает. Было бы хорошо, если несколько из таких мячей Артем забил за сборную. Еще раз поздравляю Артема и заодно «Акрон». Хорошее для них приобретение получилось», — добавил Свищев.

9 марта Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, обойдя Кержакова на отметке в 233 голов за всю карьеру в клубах и национальной команде. Теперь на счету форварда «Акрона» 236 мячей.

Первый гол за сборную Дзюба забил 8 сентября 2014-го — в матче отборочного турнира Евро-2016 против Лихтенштейна (4:0). В национальную команду его не вызывали с 2021 года.

(Денис Сафронов)