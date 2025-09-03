В Госдуме посоветовали УЕФА посоветоваться с международными федерациями по вопросу возвращения российских футболистов

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» прокомментировал слова президента УЕФА Александера Чеферина о ситуации с допуском сборной России к международным турнирам.

Ранее Чеферин заявил, что не поддерживает отстранение российских футбольных команд от участия в международных соревнованиях.

«Чеферин — серьезный человек, возглавляющий серьезную организацию, с юридическими, финансовыми и политическими ресурсами. Это отговорки, что он не может предпринять шаги по возвращению наших футболистов на международную арену, ссылаясь на политиков и общественное мнение. Если бы он хотел вернуть нас на международные соревнования, как во многих других видах спорта, то он бы это сделал. Данные слова Чеферина мы слышим не в первый раз. Но ничего не сделано. Пусть Чеферин посоветуется с коллегами из других спортивных федераций: тенниса, борьбы, плавания. И примет взвешенную и правильную позицию, чтобы слова не расходились с делом. Да, придется немного потерпеть нападки украинских и европейских футбольных правительств. Но ничего страшного, зато Александер докажет, что УЕФА — мощная и независимая организация», — сказал Свищев «СЭ».

В феврале 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.