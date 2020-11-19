В Госдуме поддержали футболистов сборной России после провала в матче с Сербией

Заместитель председателя Госдумы РФ, бывший член исполкома РФС Игорь Лебедев прокомментировал «СЭ» разгром сборной России от команды Сербии (0:5) в матче группового турнира Лиги наций.

— Я не склонен сейчас посыпать голову пеплом и высказывать оскорбительные выражения в адрес игроков и тренерского штаба, — сказал Лебедев. — Это был общий провал, который случается у всех команд. Позавчера сборная Германии впервые в своей истории проиграла 6:0, я такого в истории сборной Германии не помню. И что, главного тренера отправили в отставку, игроков расстреляли, а федерацию футбола Германии закрыли? Нет. Проиграли, болельщики поддержали команду, и они вместе двигаются дальше. Так и у нас. Да, обидно и неприятно, все понимали ответственность матча. Обосрались, что еще можно сказать. Впереди чемпионат Европы и подготовка к Чемпионату мира в Катаре. Будем готовиться.

Говорить о том, что проиграли, потому что не позвали Дзюбу, я тоже не буду. Проигрыш 0:5 не зависит от Дзюбы. Тут хоть с Дзюбой в нападении, хоть с Черчесовым в воротах — ничего бы не изменилось. Это командный провал. Предлагаю поддержать ребят и двигаться дальше. (Владимир Пушкарев)