В Госдуме РФ оценили обсуждение РФС возможного матча с Чили: «Зачем говорить об этом? Надо было сначала достичь договоренностей»

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о том, что украинское консульство призвало сборную Чили отказаться от товарищеского матча с Россией.

«Они хотят оставить Россию в изоляции. Понятно, что им это не удастся. Все больше и больше федераций разных видов спорта возвращали российских спортсменов. Скоро эти дешевые потуги закончатся. Честно говоря, нашей федерации не надо было торопить события. Зачем говорить об этом? Надо было сначала обсудить условия, достичь дипломатических или хотя бы устных договоренностей. Теперь же наши соседи будут мучать письмами, угрозами и оскорблениями. Чилийская сторона вполне может отказаться от проведения матча. Нужно быть более прагматичными», — сказал Свищев «СЭ».

Ранее Sport24 сообщал, что консульство Украины направило официальное письмо в Федерацию футбола Чили и лично ее президенту с призывом пересмотреть решение о проведении встречи с российской стороной.