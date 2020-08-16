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В футбольной России стартовал лучший период в истории. В этот день Хиддинк дебютировал во главе сборной

13:41
Александр Бородюк и Гус Хиддинк в сборной России. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Александр Бородюк и Гус Хиддинк в сборной России. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Сегодня, 16 августа, исполнилось ровно 14 лет первому матчу сборной России под руководством Гуса Хиддинка. В товарищеском матче на стадионе «Локомотив» команда с минимальным счетом обыграла Латвию — 1:0. Единственный мяч на третьей добавленной минуте провел Павел Погребняк.

Гус Хиддинк стал первым иностранным тренером сборной России (если не считать дореволюционный период). Под его руководством национальная команда добилась лучшего результата в истории: выхода в полуфинал Евро-2008. В 2010 году, не сумев пробиться на ЧМ-2010, Хиддинк оставил сборную, его место занял Дик Адвокат.

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