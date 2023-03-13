В Федерации футбола Таджикистана подтвердили информацию об участии сборной России на турнире в Азии

Пресс-атташе сборной Таджикистана по футболу Фаридун Салиев в комментарии «СЭ» подтвердил информацию об участии сборной России в первом чемпионате Центрально-Азиатской футбольной Ассоциации (CAFA).

Соревнования состоятся в июне 2023 года и пройдут в Ташкенте и Бишкеке.

«Сборная России примет участие в турнире. Это чемпионат под эгидой Ассоциации футбола Центральной Азии. Как нам сообщили из CAFA, Российский футбольный союз дал согласие и подтвердил свое участие в данном турнире. В ноябре прошлого года, как известно, проводился товарищеский матч между сборными Таджикистана и России. В преддверии этого матча между РФС и ФФТ был подписан меморандум о сотрудничестве. На этой встрече принял участие также генеральный секретарь Ассоциации футбола Центральной Азии. Был обговорено, что турниры будут под эгидой CAFA», — сказал Салиев «СЭ».

В CAFA состоят такие федерации, как Афганистан, Иран, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

В прошлом году ФИФА и УЕФА отстранили все российские команды от участия в соревнованиях под эгидой организаций.