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19 февраля 2025, 20:38

Федерация футбола Румынии: «Для нас не будет нормально, если Россия вернется»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Игроки сборной России по Футболу.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Менеджер по коммуникациям Федерации футбола Румынии Кэтэлин Попеску прокомментировал позицию организации по возможному допуску российских команд на международные турниры.

Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что Румыния входит в число стран, выступающих против возвращения россиян.

«Недавно наша федерация сказала, что для нас не будет нормально, если Россия вернется, и сейчас мы придерживаемся этой позиции», — приводит слова Попеску Sport24.

По словам Попеску, УЕФА не собирается допускать Россию к международным соревнованиям. В Румынии согласны с этой позицией.

«Это не значит, что румынская федерация хочет, чтобы российский футбол страдал. Мы просто придерживаемся позиции УЕФА по этому вопросу», — добавил Попеску.

Российские команды отстранены от участия в международных турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА с 2022 года.

Источник: Sport24
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