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Сегодня, 16:59

В Федерации футбола Кот-д'Ивуара рассказали о переговорах с РФС по матчу с Россией

Алина Савинова
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Президент Федерации футбола Кот-д'Ивуара Идрисс Диалло ответил на вопрос о возможности проведения товарищеского матча со сборной России.

«Мы сотрудничаем и общаемся с РФС, однако матч между нашей сборной и командой России в этом году невозможен — все игры у нас запланированы. Посмотрим, что будет в будущем. Мы открыты к диалогу», — приводит Sport24 слова Диалло.

Ранее стало известно о том, что РФС перенес тренировочный сбор национальной команды России с июня на осень.

Российские клубы и сборная с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-05-30-v-federatsii-futbola-kot-divuara-rasskazali-o-peregovorakh-s-rfs-po-matchu-so-sbornoy-rossii
Футбол
Сборная России по футболу
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