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Сегодня, 15:25

В Федерации футбола Ирана будут рады участию сборной России в турнире CAFA

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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В пресс-службе Федерации футбола Ирана отреагировали на информацию, что сборная России примет участие в турнире чемпионата Центрально-Азиатской футбольной Ассоциации.

«Мы знаем, что турнир CAFA будет проходить в июне и наша команда будет участвовать там, но до конца не уверены, примет ли Россия участие в этом турнире или нет. Нам известно, что организаторы пригласят несколько команд из другого региона, но конкретные сборные не назывались. Даже если это будет сборная России, то мы будем рады видеть ее в числе участников турнира CAFA», — приводит заявление пресс-службы Федерации футбола Ирана Sport24.

Ранее «СЭ» писал, что Российский футбольный союз (РФС) ведет переговоры об участии сборной России в первом чемпионате Центрально-Азиатской футбольной Ассоциации (CAFA).

Соревнования состоятся в июне 2023 года и пройдут в Ташкенте и Бишкеке.

В CAFA состоят такие федерации, как Афганистан, Иран, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-13-federatsiya-futbola-irana-my-budem-rady-videt-sbornuyu-rossii-v-chisle-uchastnikov-turnira-cafa
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Сборная России по футболу
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