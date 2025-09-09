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В Федерации футбола Эфиопии заявили о готовности сыграть товарищеский матч против сборной России

Сергей Ярошенко

Генеральный секретарь Федерации футбола Эфиопии Бахиру Тилахун Лимених заявил о готовности провести товарищеский матч со сборной России.

«Мы согласны и готовы сыграть товарищеский матч с главной сборной России в марте или июне следующего года. Можно рассмотреть и другие окна. Главное, чтобы было предложение, которое мы должны рассмотреть. Место этого матча для нас не важно — мы готовы принять Россию у себя, в Аддис-Абебе. Если российская сборная захочет сыграть у себя дома, нужны гарантии и маршрут нашего приезда туда. В любом случае, мы рассмотрим все варианты», — цитирует Лимениха Sport24.

4 сентября сборная России вничью сыграла с Иорданией (0:0) в Москве, а 7 сентября разгромила Катар (4:1) в Эр-Райяне.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

Источник: Sport24
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