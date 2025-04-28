В «Динамо» высказались о статусе Дугласа Сантоса до момента игры за сборную России

Глава совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о натурализации 31-летнего защитника «Зенита» Дугласа Сантоса.

— За сборную России играл, например, футболист Марио Фернандес, который, насколько я понимаю, тоже не владел русским языком свободно. Мы говорим про футболистов, а не про ораторов. Главное, чтобы футболисты владели футбольными навыками.

— Как тогда бороться с проблемой, что легионер попадает в расширенный список сборных России и Бразилии, но до сих пор не выбрал для себя никакую страну.

— С этим никак не надо бороться. Еще раз повторю: его, возможно, следовало бы считать нелегионером на поле в РПЛ не после натурализации, а только после того, как он будет заигран за сборную России.

Дуглас Сантос перешел в «Зенит» из «Гамбурга» летом 2019 года. Защитник получил российское гражданство и попал в предварительный состав национальной команды на мартовские товарищеские матчи, однако в окончательном списке футболиста не оказалось.

В этом сезоне Сантос провел 32 матча во всех турнирах за «Зенит», отметившись четырьмя результативными передачами.