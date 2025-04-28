Футбол
28 апреля, 18:18

В «Динамо» высказались о статусе Дугласа Сантоса до момента игры за сборную России

Микеле Антонов
Корреспондент

Глава совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о натурализации 31-летнего защитника «Зенита» Дугласа Сантоса.

— За сборную России играл, например, футболист Марио Фернандес, который, насколько я понимаю, тоже не владел русским языком свободно. Мы говорим про футболистов, а не про ораторов. Главное, чтобы футболисты владели футбольными навыками.

— Как тогда бороться с проблемой, что легионер попадает в расширенный список сборных России и Бразилии, но до сих пор не выбрал для себя никакую страну.

— С этим никак не надо бороться. Еще раз повторю: его, возможно, следовало бы считать нелегионером на поле в РПЛ не после натурализации, а только после того, как он будет заигран за сборную России.

Дуглас Сантос перешел в «Зенит» из «Гамбурга» летом 2019 года. Защитник получил российское гражданство и попал в предварительный состав национальной команды на мартовские товарищеские матчи, однако в окончательном списке футболиста не оказалось.

В этом сезоне Сантос провел 32 матча во всех турнирах за «Зенит», отметившись четырьмя результативными передачами.

Дуглас Сантос
Футбол
Сборная России по футболу
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
Воробьев навестил пострадавшего при взрыве в Красногорске мальчика
На Украине возмущены переходом легкоатлетки Гордиюк под флаг России
Латвия может лишиться этапов Кубка мира из-за невыдачи виз спортсменам из России
Романова оставят в «Спартаке» до зимы, Черчесов – кандидат, Карпин - нет. Что происходит после увольнения Станковича
Путин призвал создавать собственные технологические платформы
Трамп призвал президента Израиля прекратить уголовное преследование Нетаньяху
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Барселона»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Кайрат»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Байер»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Ньюкасл» — «Атлетик»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аталанта»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Челси»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Вильярреал»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Позорники!

    29.04.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Сплошное лицемерие.

    29.04.2025

  • fell62

    Странная такая фамилия ...Гафин ))) паспорта Израйловки случайно под подушкой нет ?

    29.04.2025

  • Ю.Ю.

    А разве эта целая группа перестала считаться легионерами?

    29.04.2025

  • Vadson

    тогда пока нет повода в него кидаться не скажу чем)))

    28.04.2025

  • Vadson

    они итак у нас не считаются иностранцами, открою секрет))

    28.04.2025

  • shpasic

    Дуглас дос Сантос Жустино де Мело - летом 2019 года Сантос перешёл в российский «Зенит».

    28.04.2025

  • Dron56

    Должно быть по пять легов в команде ! Остальные Русские ! Пять лет отыграл в России и только тогда считать натурализованным. Точка.

    28.04.2025

  • m_16

    Ну он пока и не вызывался, всего лишь попадал в расширенный список.

    28.04.2025

  • sergey stepanov

    Нужно иностранцев считать не легионерами после пяти лет выступления в РПЛ, а не натурализовывать их и раздавать им паспорта! Всё равно уедут домой после завершения карьеры!

    28.04.2025

  • shpasic

    в РПЛ, например, футболисты с гражданством Казахтана и Беларуси не считаются легионерами, даже если они играют за свои сборные. а вы вдвоём с Гафиным предлагаете футболистов с российским паспортом считать людьми второго сорта?

    28.04.2025

  • Vadson

    не совсем так. Речь о людях с двойным гражданством, либо полученным, как в случае с целой группой загорелых товарищей из Зенита.

    28.04.2025

  • shpasic

    по логике Гафина нелегионерами могут считаться только те россияне, которые заиграны за сборную России. остальные для него - россияне второго сорта.

    28.04.2025

  • Vadson

    вызывается и не играет? - считаем легионером автоматом. Логика - она на поверхности, здесь велосипед не изобретешь. С паспортом и без места в заявке много преференций сейчас в России)) В противном случае, все это выглядит, аки возможность для некоторых клубов, считающих себя умнее других, в заявке держать большее число легионеров.

    28.04.2025

  • Врн36

    Не для этог Не, не для этого ему рос паспорт давали

    28.04.2025

    • Карпин про Сантоса: «Пока нет понимания, за какую страну Дуглас решил выступать»

    Божович: «Почему Израиль играет, а Россия — нет? Это двойные стандарты от УЕФА!»

    Takayama

