В ЦСКА заявили, что отсутствие Чалова в окончательном списке сборной России не связано со здоровьем игрока

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо высказался об отсутствии нападающего армейцев Федора Чалова в окончательном списке сборной России на матчи против сборных Ирана и Ирака.

«Связано ли отсутствие Федора в заявке сборной России с проблемами со здоровьем? Федор полностью здоров и готовится к матчу с «Зенитом», — приводит слова Брейдо Metaratings.ru.

24-летний Чалов является лучшим бомбардиром ЦСКА в нынешнем сезоне. В 26 матчах за армейцев нападающий забил 14 голов и сделал 2 результативные передачи.

Сборы начнутся 19 марта в Новогорске. Ожидается, что 23 марта сборная России сыграет с Ираном в Тегеране, а 26 марта команда Карпина встретится с Ираком в Санкт-Петербурге.