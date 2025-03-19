Футбол
19 марта, 13:15

В ЦСКА сообщили, что Глебов не сыграет за молодежную сборную России из-за повреждения

Даниил Аршавский

Пресс-служба ЦСКА сообщила, что полузащитник армейцев Кирилл Глебов не сыграет за молодежную сборную России в матче с командой Колумбии U-20 из-за повреждения.

«Кирилл Глебов, получивший небольшое повреждение в матче с «Акроном», не сыграет за молодежную сборную России и продолжит восстановление под присмотром клубных врачей в расположении команды», — написала пресс-служба ЦСКА в Telegram.

Ранее «СЭ» сообщил, что помимо Глебова игру с Колумбией пропустит защитник «Рубина» Илья Рожков. Молодежная сборная России дважды сыграет с Колумбией на мартовском тренировочном сборе. Матчи пройдут в Колумбии 22 и 23 марта.

Источник: https://t.me/pfccskamoscow/26811
Молодежная сборная России по футболу
ФК ЦСКА (Москва)
травма
