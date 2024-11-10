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Сегодня, 13:05

В Брунее заявили, что сборная сыграет с Россией основным составом

Руслан Минаев
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Руководитель отдела соревнований ассоциации футбола Брунея Эммиелия Картиена заявила, что против сборной России сыграет основная национальная команда.

31 октября «СЭ» сообщал, что Футбольной ассоциации Брунея отправит на матч с Россией полупрофессиональную команду.

«В Краснодар приедет официальная сборная Брунея. Все игроки — профессионалы и играют в клубах нашей премьер-лиги. Что касается принца Фаика Болкиаха, то маловероятно, что он приедет в Россию, у него есть дела. Короля Брунея на матче не будет», — цитирует Картиену Sport24.

Матч между Россией и Брунеем состоится 15 ноября.

Источник: Sport24
Сборная Брунея по футболу
Сборная России по футболу
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