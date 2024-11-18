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Сегодня, 16:10

В Брунее сделали заявление о видео с футболистами в краснодарских клубах

Алина Савинова
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В Федерации футбола Брунея заявили, что распространившееся в Сети видео, на котором футболисты сборной после поражения от национальной команды России развлекаются в краснодарских клубах, было смонтировано.

«Основываясь на нашем расследовании со всеми вовлеченными сторонами, мы пришли к выводу, что это видео было отредактировано для создания вводящего в заблуждение повествования, обычно называемого «поворотом сюжета», — говорится в пресс-релизе федерации.

Организация призвала воздержаться от публикаций и дальнейшего распространения ролика, отметив, что он наносит ущерб репутации игроков и подрывает целостность сборной и нации.

15 ноября россияне со счетом 11:0 разгромили команду Брунея в товарищеском матче в Краснодаре. Позже появилось видео, на котором брунейские футболисты после игры проводят время в местном баре и клубе. На ролике запечатлено, как игроки танцуют под песню МакSим «Знаешь ли ты», пьют пиво и шоты, вероятно, с крепким алкоголем, а также курят кальян.

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